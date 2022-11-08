推特易主 气候误导讯息恐激增引发忧虑

（法新社巴黎8日电） 参加联合国COP27峰会的领袖们正为对抗暖化伤脑筋，但全球首富马斯克收购推特（Twitter）后，否认气候变迁者在这个社群媒体上更能自由发挥，来阻挠相关行动并为企业「漂绿」。

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马斯克（Elon Musk）自诩为「言论自由绝对主义者」，入主推特后解雇了数千名员工，上周离职的人中包括可持续发展主管鲍以尔（Sean Boyle）和朱诺德（Casey Junod）。

马斯克承诺将减少推特的内容限制，并在收购之后宣布计画建立一个「内容审核委员会」（content moderation council）来检讨各项政策。

曾发表有关气候误导讯息相关研究的哈佛大学科学史教授奥瑞斯克（Naomi Oreskes）表示：「目前还不清楚马斯克先生真正的打算。然而…他若取消所有内容审核作法，我们可以预期虚假讯息会激增，同时增加的还有误导和漂绿广告。」

「漂绿」（greenwashing）意指企业透过讯息和象徵性姿态，误导大众对他们为地球所造成影响的认知。

奥瑞斯克说：「我们也许还会看到针对气候科学家和拥护者、特别是女性的仇恨言论有所增加。」

马斯克收购推特后，一名气候记者推文称，他在该平台上接获死亡威胁。法新社请他就此作评论，他未立即回应。

研究人员和倡议人士说，尽管各大社交平台宣布采取措施，但气候误导讯息正蓬勃发展，破坏人们对气候变迁的信念以及所需因应行动。

推特与脸书（Facebook）、Google等其他科技巨头皆表示，他们正采取行动降低虚假说法的能见度。

推特被收购前，其政策表明「禁止在推特上发布与气候变迁科学共识矛盾的误导性广告」。

不过「战略对话研究所」（Institute for Strategic Dialogue）今年的一项详细研究称，以「否认、欺骗和拖延」气候相关行动为目的之讯息，在社群媒体上很普遍。

© 2022 AFP