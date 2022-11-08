欧盟气候监测机构：欧洲创下最热10月纪录

（法新社巴黎8日电） 欧洲联盟（EU）气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（C3S）今天表示，欧洲今年10月创下有纪录以来最高温纪录，比参照期间1991至2000年还要高出将近摄氏2度。

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法新社报导，哥白尼气候变化服务指出，暖流「为西欧带来创纪录的日温度，并在奥地利、瑞士及法国造成破纪录的温暖10月」。据报导，义大利及西班牙大片地区上月也创气温纪录。

哥白尼气候变化服务指称：「加拿大经历了创纪录的温暖天气，温度远高于平均的情况也发生在格陵兰及西伯利亚。」

此外，哥白尼气候变化服务也提及，澳洲、俄罗斯远东地区及南极西部部分地区，则出现了温度低于平均的情况。

值此之际，世界领袖正聚集在埃及夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）召开联合国气候变化纲要公约第27届缔约方会议（COP27），各界呼吁紧急降低排放，避免发生更多气候灾难。

哥白尼气候变化服务副主任勃吉斯（Samantha Burgess）表示：「当今气候变迁的严重后果相当明显，而我们需要在COP27的有抱负气候行动，以确保减少排放，将温度稳定控制在接近巴黎协定（Paris Agreement）的（摄氏）1.5度（升温幅度）目标。」

© 2022 AFP