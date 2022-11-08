联合国拟打造全球气候预警系统

（法新社埃及夏姆锡克7日电） 联合国今天公布打造全球预警系统的5年计画，耗资31亿美元（新台币992亿元）建立系统，因应气候变迁加剧造成的致命且代价高昂的极端天气事件。

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联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在埃及举行的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）上表示，31亿美元相对适中，以每人只要不到50美分，就能拯救数以千计甚至数以百万计生命来算，这笔钱算是小钱。

他在世界领导人前来红海度假胜地夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）参加这场13天会谈之际表示：「我呼吁，让地球上每一个人在5年内受到这个预警系统保护，优先要务是援助最无助的那群人。」

联合国表示，基础设施不足的国家遭天灾侵袭的死亡率，是具备有效措施国家的8倍。适切的洪水、干旱、热浪、飓风等天灾预警系统，能让人提前规划，把冲击降到最低。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）表示：「早期警报能拯救生命，并带来大量经济上的好处。」

「提前24小时告知即将发生的危险事件，就可以减少30%的伤害。」

全球调适委员会（Global Commission on Adaptation）发现，只须在开发中国家耗资8亿美元打造这类系统，每年就能避免30亿至160亿美元的损失。

© 2022 AFP