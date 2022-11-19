国际度量衡大会通过决议 最晚2035年取消闰秒

（法新社巴黎18日综合外电报导）总部位于法国巴黎近郊的国际度量衡局（BIPM）表示，科学家和政府代表今天在一场会议上表决，赞成最晚于2035年取消闰秒（leap second）。

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闰秒作用类似于闰年，半世纪以来不时被导入时钟，以弥补精确的原子钟和地球自转速度放缓之间的差异。

多数人察觉不到闰秒的存在，但对于需要极度精确、不可中断时间流的各种系统来说，闰秒有可能构成问题，这类系统包括卫星导航、软体、电信、贸易和太空旅行等。

负责设定「协调世界时」（Coordinated Universal Time, UTC）的国际度量衡局为此相当烦恼。「协调世界时」是全球调整时钟的国际统一标准。

国际度量衡局的59个成员国和其他相关各方，在度量衡大会（General Conference on Weights and Measures）通过决议，决定于2035年之前停止添加闰秒。度量衡大会大致每4年于巴黎西郊的凡尔赛宫召开一次。

国际度量衡局计时部主管塔韦拉（Patrizia Tavella）告诉法新社，这项「历史性决定」将让「秒数连续流动，不再有目前因为不规则的闰秒而出现的不连贯现象」。

她透过电邮表示：「这项变革将于2035年或之前生效。」

她还说，俄罗斯投下反对票，「并非出于信念」，而是因为俄国希望将生效日期推迟到2040年。

塔韦拉说，也有些国家希望更早实施，例如2025年或2030年，因此「最佳折衷办法」就是2035年。

主导这项变革的是美国和法国。塔韦拉强调，「协调世界时」和地球自转之间仍有关联，对一般民众来说也完全没有变化。

天文学家长期以来藉由分析地球自转来测定秒数，后来，利用原子共振频率以校准时间的原子钟问世，开启了更为精确的计时年代。

然而，地球自转速度略微减慢，意味着这两种计时方式无法保持同步。

为了弥补差异，学界于1972年开始采用闰秒，此后总共加入过27个闰秒，周期不定，上一次插入一个闰秒是在2016年。

根据提案，目前仍将照常添加闰秒。但美国国家标准技术研究所（NIST）物理学者莱文（Judah Levine）告诉法新社，到了2035年，原子钟和天文时间之间的差异将容许扩大到1秒以上，至于要扩大多少，还有待决定。

一项可能的解决办法，是让地球自转和原子钟之间的差异扩大到1分钟。虽然很难精确算出两者的差异要过多久才会达到1分钟，但莱文估计会在50年至100年之间。 莱文的建议是，届时与其添上「闰分」，不如干脆让一天之中的最后1分钟延长为两分钟。

他说：「时钟前进的速度变慢了，但永不停歇。」（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

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