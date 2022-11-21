巨大火流星划破天际 点亮挪威夜空

（法新社奥斯陆20日电） 专家今天表示，宇宙尘埃坠入大气层形成壮观的金牛座流星雨，一颗巨大的火流星划破天际，点亮了挪威西南部夜空。 这颗所谓的「火流星」异常明亮，在昨晚刚过7时（格林威治时间18时）照耀黑夜，挪威南部大片地区都可看到。

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「挪威流星网」（Norwegian Meteor Network）创办人毕列特（Morten Bilet）说：「它发出的强光非常耀眼，在大气层中完全燃烧殆尽。」

流星与大气层摩擦燃烧产生的一道光芒，在夜空中闪烁着多种颜色，让许多目击民众既惊讶又困惑，警方也因此接获许多报案电话。

27岁的目击者史克拉姆（Per Skram）告诉挪威广播公司（NRK）：「周围突然间亮了起来，我一开始以为是有汽车开了远光灯。后来我抬头看向天空，一道巨大的闪光划过天际，后面还拖着一条长长的蓝色尾巴。」

挪威南部地区的警察局在推特（Twitter）发文说：「警方持续与挪威气象研究所（Norwegian Meteorological Institute）联系，研究所认为那可能是颗流星。」

挪威流星网说，许多人将这颗流星与当前活跃的狮子座流星雨联想在一起。

不过这个组织在官网写道：「这颗火流星属于同时间活跃的金牛座北流星雨。」

挪威气象研究所也说，这颗流星属于一年一度的金牛座北流星雨。

进入地球大气层的太空岩石称为流星，但在坠落地表的旅程中幸存下来的碎片，则被称为陨石。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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