首位身障太空人是谁？欧洲太空总署最快23日揭晓

（法新社巴黎22日电） 欧洲太空总署（European Space Agency）最快可望于23日宣布首位身障太空人人选，且可能不只一人。

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由于严格的选拔要求，身障者以往被排除在太空人工作之外。

欧洲太空总署太空医学负责人魏慈（Guillaume Weerts）告诉法新社，「身障太空人计画」必须「彻底改变」最初比照军方和战斗机飞行员的太空人选拔资格。

在完成可行性研究后，欧洲太空总署表示，潜在候选人可以涵盖下肢有缺陷的人，无论是截肢还是先天缺陷；身高不到130公分的矮个子或两腿长度不同的人，也有申请资格。

对于教育程度及心理状态的要求，则不分身障与否一视同仁，申请已于去年6月截止。

欧洲太空总署预计于明天在巴黎举行的部长级会议上，提名4至6名肢体健全的新太空人名单。

不过，魏慈表示，身障太空人计画虽有部分独立运作，但也可能同时公布1名或多名身障太空人人选。

身障太空人可能面临那些困境，魏慈举例，由于现有系统是为有一定身高的太空人打造，「身材较矮小的人要怎么办？我们如何确保这个人刚好可以按到按钮呢？」

欧洲太空总署打算与获选者合作，找出克服这些潜在挑战的最佳方法。

作为遴选小组的一员，魏慈无法透露特定候选人的资讯，但他表示「有一群非常棒的人」已经申请并通过甄选流程，完美示范「残疾不是限制」。

至于首批身障太空人何时能升空，魏慈表示，时间表很难预测，因为「这真的取决于我们遇到的情况」。但他指出，身有残疾的太空人「可能在未来10年内」进入太空。

© 2022 AFP