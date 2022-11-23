全球史上首位身障太空人 欧洲太空总署宣布人选

（法新社巴黎23日电） 欧洲太空总署（ European Space Agency,ESA）今天公布最新的太空人名单，其中英国帕运短跑选手麦法尔（John McFall）将成为史上第一名身障太空人。

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法新社报导，欧洲太空总署公布的最新太空人人选包括法国女子阿德诺（Sophie Adenot）、西班牙男子费南德兹（Pablo Alvarez Fernandez）、英国女子库根（Rosemary Coogan）、比利时男子列日瓦（Raphael Liegeois）及瑞士男子西柏（Marco Sieber），他们从逾2万2500名人选中脱颖而出。

此外，欧洲太空总署也宣布首位身障太空人人选，由英国帕运短跑选手麦法尔雀屏中选。有别于前述太空人人选，麦法尔将参加一项名为「身障太空人」（parastronaut）的计画。

欧洲太空总署指出，麦法尔目前在英格兰南部担任创伤及骨科专家。他将参加一项可行性研究，意在让欧洲太空总署评估残疾人士参与未来任务所需的条件。

麦法尔因为发生机车事故，19岁时右腿遭到截肢，但他后来在2008年北京帕运（Beijing Paralympic Games）赢得100公尺短跑铜牌。

根据欧洲太空总署网站，麦法尔受访时表示：「身为一名截肢者，我先前从未想过成为太空人的可能性，对我而言这有如旋风般的体验，情绪极其兴奋。」

麦法尔指出：「我认为，我要给未来世代的讯息是，科学是为每一种人存在，希望太空旅行可以适合每一个人。」

© 2022 AFP