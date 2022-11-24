报告：忧麻疹疫情再起 近4千万童缺打疫苗创新高

（法新社华盛顿23日电） 世卫组织及美国疾管中心今天联合发布报告指出，受COVID-19疫情影响，去年全球近4000万名孩童缺打麻疹疫苗，创历史新高，忧心麻疹疫情恐在各国升温蔓延，呼吁尽速补打。

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麻疹是一种几乎可完全透过接种疫苗来预防的疾病，但因麻疹传染性极强，预估要有95%人口接种2剂或多剂疫苗，才能产生群体免疫力、消除麻疹疫情。

根据世界卫生组织（WHO）及美国疾病管制暨预防中心（CDC）今天发布的报告，约2500万名儿童缺打第1剂、约1470万名儿童缺打第2剂；换算成接种率，只有81%儿童接种第1剂、71%接种第2剂，这是自2008年以来最低的麻疹疫苗覆盖率。

报告指出，接种率下降是消除致命麻疹疾病的重大挫折。

报告也指出，未接种第1剂婴儿数最多的前5名国家包括尼日共和国、印度、刚果民主共和国、衣索比亚及印尼。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，讽刺的是，尽管COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗研发、接种速度都是前所未见地快，但常规免疫计画却受严重影响，数百万人处于风险之中。

他在声明中表示：「让免疫计画重回正轨是当务之急，本次报告中每一个统计数字背后，都有一名儿童正处于染病风险中，但这疾病是可以预防的。」

© 2022 AFP