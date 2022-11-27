乌干达伊波拉疫情夺55命 重灾区两度延长封锁

（法新社乌干达首都康培拉26日电） 乌干达总统今天宣布，将延长实施伊波拉（Ebola）疫情重灾区迄今执行了42天的封锁令。乌国全国各地有55人因伊波拉丧生，但当局表示疫情已获控制。

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法新社报导，乌干达9月20日宣布伊波拉疫情以来，病毒已蔓延全国各地，包括首都康培拉（Kampala），不过卫生当局本周表示病例数正在减少。

10月15日，总统穆塞维尼（Yoweri Museveni）宣布，疫情最重的两个地区穆本德（Mubende）和卡桑达 (Kassanda）将实施21天的封城措施。

到了11月5日，这项包含宵禁、人员旅行禁令，以及市场、酒吧和教会暂时关闭的措施，首度延长实施21天。

今天穆塞维尼再度下令，穆本德和卡桑达两区继续封城21天。

根据乌国副总统阿卢波（Jessica Alupo）代为宣读的全国性谈话，穆塞维尼说：「如果现在解封，然后又出现确诊病例，这场战役迄今取得的成果就等于是毁了。」

根据世界卫生组织（WHO）的标准，连续42天没有新增确诊病例，就可以宣告伊波拉疫情结束。42天是伊波拉病毒潜伏期的两倍时间。

世卫驻乌干达办公室24日表示，截至11月22日止，康培拉已有9天、穆本德10天、卡桑达12天，都未宣布新病例。

穆塞维尼表示，现在庆祝还言之过早，「但总的来说，我接获的简报说，情况很好」。

乌国卫生部昨天表示，此次疫情141确诊病例中，有55人不治。

现在乌干达流行的病毒株称为「苏丹伊波拉病毒」（Sudan Ebola virus），目前还没有疫苗，不过有几款候选疫苗即将展开临床试验。（译者：纪锦玲）

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