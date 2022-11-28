英国脱欧后 主要专科领域缺4000名医生

（法新社伦敦27日电） 今天发布的一项研究显示，英国脱欧加剧英国的医生短缺情况，主要专科领域估计缺4000名医生。

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在此同时，由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情以及缺乏医生和护理师，部分医疗服务的等候名单创下纪录。由国家资助、受危机打击的国民保健署（NHS）卫生服务因为多年资金不足，陷入困境。

独立的医疗智库纳菲尔德信托（Nuffield Trust）专注于麻醉科、小儿科、心脏外科和精神科这4个医学领域。在英国退出欧盟之前，英国这些领域尤其依赖来自欧洲的医生。

这4个领域在人才招聘面临挑战，研究发现，「欧盟和欧洲自由贸易协会（EFTA）员工的成长放缓，增幅低于预期」。

如果英国脱欧前的成长趋势得以持续，2021年应有超过4万1000名来自欧盟或欧洲自由贸易协会（成员包括挪威、瑞士、冰岛和列支敦士登）的注册医生，或至少会比纪录显示多出4000人。

英国「卫报」（The Guardian）委托进行的这项研究指出：「英国脱欧运动和公投结果是成长趋势在2015年和2016年左右发生变化的明显原因。」

这项研究特别提到脱欧初期人员流动新规则的不确定性，接着是更严格的签证规则和卫生系统「不断恶化的工作条件」。

「调查结果显示，这些专科的欧盟医生数量增长停滞不前，加剧国民保健署现有人力短缺的情况，也无法在其他地方找到足够的合格医疗人员。」（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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