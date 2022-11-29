专家：澳洲大堡礁应列入濒危世界遗产名录

（法新社雪梨28日电） 联合国专家表示，澳洲大堡礁应列入「濒危世界遗产名录」（List of World Heritage in Danger）。他们警告，气候变迁已对这个消失中的奇景造成「重大影响」。

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联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）今天发布的报告指出，海洋暖化和农业污染让大堡礁处于危境，其恢复能力「严重受损」。

大堡礁是澳洲最富魅力的景点之一，列入濒危名单恐大幅降低其对国际游客的吸引力。

经过强力游说，澳洲前任保守派政府2021年夏季勉强得以让大堡礁不被列入濒危清单。

澳洲海洋保护协会（Australian Marine Conservation Society）表示，大堡礁每年提供6万个工作机会，带来60亿澳元（约新台币1268亿元）收入。

澳洲环境部长皮伯塞克（Tanya Plibersek）坦承大堡礁面临威胁，但她说，将其列入濒危世界遗产名录未免就太过头了。

她说：「如果这个世界遗产面临危险，那全世界大多数世界文化遗产也都面临气候变迁危险。」

国际自然保育联盟（International Union for Conservation of Nature）和联合国教科文组织专家这份最新报告，认可澳洲对保护大堡礁的贡献，但报告发现，尽管投入了「空前的科学和管理」，珊瑚礁仍面临与气候变迁以及农业迳流污染有关的「庞大压力」。

澳洲5月报告指出，历经长时间的夏季热浪后，91%的大堡礁白化受损。

© 2022 AFP