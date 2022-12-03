世卫：全球90%人口对COVID-19有免疫力

（法新社日内瓦2日电） 世界卫生组织（WHO）今天估计，全球现在有90%的人口对COVID-19具一定程度抵抗力，但还不到能宣告疫情紧急阶段结束。

广告 继续浏览后续

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说，防疫松懈让新变异株有机可趁，进而将取代全球流行的Omicron。

谭德塞说：「世卫估计，全球现在至少有90%的人口对SARS-CoV-2病毒有一定程度免疫力，原因是先前染疫过或接种过疫苗。」

他告诉媒体：「距离能够说『这场疫情的紧急阶段已经结束』又更近了，但时机还没到。」

「因为监控、采检、基因定序与疫苗接种松懈，持续为可能造成大量死亡的新高关注变异株创造完美条件。」

谭德塞指出，上周是世卫宣布Omicron为COVID-19疫情高关注变异株届满一周年。Omicron现身后席卷全球，传染力比前一变异株Delta更强。

谭德塞说，现在有500多种传染性高的Omicron子系流窜，这些变异株都能轻易避开体内增强的免疫系统，即便引发的病情往往不如先前的变异株严重。

各国向世卫通报的死亡病例累计达660万例，确诊病例累计达6亿4000万例，但世卫表示这数据被大幅低估，没有反映出真实病例数。

谭德塞说，上周记录到8500多人感染COVID-19死亡，「随着疫情迈入第3年，我们已经有那么多工具可以预防感染与拯救性命，这样的数字无法令人接受」。

© 2022 AFP