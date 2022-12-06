猎户座太空船近距掠过月球 藉助重力助推返回地球

（法新社华盛顿5日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）的猎户座（Orion）太空船今天近距离掠过月球，并藉助重力助推返回地球，标志「阿提米丝1号」（Artemis-1）任务返程的开端。

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无人驾驶太空船最靠近月球时，与月球表面相距不到130公里，这是要测试未来载送人类重返月球的「阿提米丝」（Artemis）计画中，将会使用到的机动动作。

当太空船航行至月球背面时，与地球的通讯中断了30分钟。这个区域的陨石坑比月球正面更多，在阿波罗计画中，太空船虽未登陆月球背面，但发回的照片让人类首度目睹月球背面的景象。

为太空船提供动力的欧洲服务模组（European Service Module）花费3分多钟启动主发动机，让橡皮软糖形状的猎户座太空船按计画返回家园。

NASA火力最强大的探月火箭11月16日在灿烂火光和剧烈声响中腾空而起，标志NASA重返月球的「阿提米丝」崭新旗舰计画正式启动。32层楼高的太空发射系统（Space Launch System）重型火箭从佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）发射升空，展开25天半的旅程。

猎户座如今将只会微幅修正航向，预计在12月11日上午9时40分（格林威治时间17时40分）溅落在圣地牙哥（San Diego）外海的太平洋，接着由美国海军舰艇回收并吊装上船。

在任务初期，猎户座太空船在环绕月球的「远距逆行轨道」停留约6天，意味太空船在高空绕月飞行的方向与月球绕地球运行的方向相反。

一周前，猎户座太空船打破纪录，成为迄今飞离地球最远的载人太空船，与地球相距45万公里。

重返地球进入大气层，对太空船的隔热罩而言将是严酷的考验，必须承受约摄氏2800度高温，大约是太阳表面温度的一半。

根据阿提米丝计画，美国正寻求在月球上建立长期太空基地，为继续前往火星做准备。

NASA预计明年执行猎户座太空船首次载人飞行任务「阿提米丝2号」（Artemis II），届时将载人环绕月球但不登陆；「阿提米丝3号」（Artemis III）则会在2025年后送两名太空人登陆月球南极地区，但实际执行任务的时间可能大幅延后。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP