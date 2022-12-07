联合国生物多样性峰会登场 拯救生态最后佳机

（法新社蒙特娄7日电） 关系重大的联合国生物多样性峰会今天在加拿大蒙特娄展开，被称为拯救地球物种和生态系统免于遭受人类不可逆转破坏的「最后佳机」。

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来自全球各地的代表在12月7日到19日集会，试着为保护大自然达成一项新协议：这是一项为期10年的架构，希望在为时已晚之前拯救地球上的森林、海洋和物种。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）6日在会谈前一场典礼上警告：「由于我们对无限制和不均衡经济成长的无穷欲望，人类已经成为大规模灭绝武器。」

在他走上讲台之前，几位原住民抗议者打断加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）的讲话，显示出受影响最严重的社群因生物多样性减损而激起的愤怒。

在这项联合国生物多样性公约第15次缔约方大会（COP15）正式开幕之前，几天的预先谈判在关键问题上进展有限，引发人们担忧各缔约方可能无法达成好的协议就结束会议。

观察家呼吁谈判代表紧急化解在财政和执行等困难问题上的症结，到目前为止，20多个目标中只有5个达成共识。

环保团体世界自然基金会（WWF）国际宣导负责人胡伯（Bernadette Fischler Hooper）6日告诉媒体，这次峰会 「可能是各国政府为自然界扭转局面，拯救我们宝贵生命支持系统的最后最佳机会」。

© 2022 AFP