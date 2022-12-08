200万年前DNA揭奥秘 格陵兰曾是茂密森林

（法新社哥本哈根7日电） 科学家今天发表的研究显示，现在一片贫瘠的格陵兰北部地区，200万年前曾是茂密的森林，除了是白杨木的家园，还有长毛象与驯鹿等令人惊奇的生物漫步其中。

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科学家从永冻层中取得可追溯至200万年前、迄今发现最古老的DNA，开启了古遗传学的新篇章。

研究共同作者皮德生（Mikkel Winther Pedersen）在「自然」（Nature）期刊发表新研究指出：「我们正在打破我们以为的基因研究界线。」

在哥本哈根大学（University of Copenhagen）担任讲师的皮德生表示，他们在格陵兰最北的Kap Copenhagen发现这些DNA片段，这些DNA「来自今天地球上任一处都看不到的环境」，由于被冰冻在偏远无人处，DNA一直保存完善。

过去已知最古老的DNA来自1头西伯利亚的长毛象，现在新技术让科学家得以判定，格陵兰这41个片段，比那头长毛象的DNA还要早100万年以上。

科学家首先得确定是否有DNA藏在黏土和石英中，再看能否从沉积物中取出DNA检验。

皮德生表示，「流经这个环境的河流，把矿物质和有机物质输送到海洋环境中，而这正是这些陆地沉积物沉积的地方」。之后，在大约200万年前的某个时候，「这片水下的陆地被抬高，成为北格陵兰岛的一部分」。

团队2006年开始研究后，现在已可描绘当地200万年前的景象。

团队表示：「这里以前是森林环境，有长毛象、驯鹿以及兔子跑来跑去，植物种类繁多。」他们发现了102种不同的植物。

值得一提的是长毛象曾出现此地，过去从未在这么极北之处发现它们的踪迹，这让研究人员更了解物种的适应力。

200万年前，格陵兰气温较现在温暖摄氏11至17度，但在这个纬度，夏天为永昼，冬天为永夜。

皮德生表示：「我们在任何地方都看不到这种环境，在今天地球上的任何地方，都看不到这种物种的混合。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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