开创性疗法治愈少女白血病 英国医界振奋

（法新社伦敦10日电） 英国一名罹患侵袭性白血病的少女，成为首例接受一种开创性疗法且病情获得缓解的患者，让英国医界大为振奋。

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法新社报导，这名13岁患者名叫艾里莎（Alyssa），2021年确诊罹患「T细胞急性淋巴性白血病」，但她的病情对化疗和骨髓移植等常规治疗毫无反应。

她因此加入伦敦「大奥蒙德街儿童医院」（Great Ormond Street Hospital for Children, GOSH）一项新疗法的临床试验，运用自健康志愿者基因工程处理过的免疫细胞。

28天后，她的癌症病情获得缓解，这让她得以接受第2次骨髓移植来恢复免疫系统。

6个月后，艾里莎到在英格兰城镇列斯特（Leicester）家中「情况良好」，并接受追踪护理。

大奥蒙德街儿童医院今天发布声明指出：「若没有这种实验性疗法，艾里莎唯一的选择就是缓和医疗。」

大奥蒙德街儿童医院顾问齐沙（Robert Chiesa）表示，艾里莎病情好转「非常不简单」，但未来几个月仍须追踪确认结果。

急性淋巴性白血病是最常见的儿童癌症，会影响免疫系统中的B细胞和T细胞，这两种细胞可对抗病毒和保护人体。

大奥蒙德街儿童医院顾问免疫学家卡西姆（Waseem Qasim）说：「这是我们迄今最为复杂的细胞工程，为其他新疗法铺路，最终为罹病儿童创造更美好的未来。」

艾里莎在声明中说，她是受到鼓励才加入临床试验，这么做不仅为了自己，也为其他孩童。

艾里莎的母亲基欧娜（Kiona）补充说：「但愿这能证明研究是有用的，且此一疗法能提供给更多的孩子。」（译者：纪锦玲）

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