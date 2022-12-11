智利北部火山隆隆作响 喷6千公尺高灰柱

（法新社圣地牙哥10日电） 智利北部拉斯卡尔火山（Lascar）今天凌晨隆隆作响，引发小型地震，并朝天际喷出6000公尺高的灰柱。

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法新社报导，智利国家地质矿产局（National Geology and Mining Service）通报，拉斯卡尔火山于今天凌晨零时36分开始活动，火山口喷出6000公尺高、由火山灰和高温气体所组成的「喷发柱」。

当局将警告提升到火山活动加剧的「黄色」等级，同时将火山口周围5公里设为不准出入的禁区，并警告飞航注意火山烟流。

当局与距离火山30公里的塔拉布雷镇（Talabre）官员保持密切联系，以备必要时进行撤离。目前为止没有财产损失通报。

拉斯卡尔山海拔高度5592公尺，距离北部城镇圣贝德罗阿塔卡玛（San Pedro de Atacama）70公里。圣贝德罗阿塔卡玛是个广受欢迎的旅游中心，吸引游客到此健行、观星，并一探地表最干地区阿塔卡玛沙漠（Atacama Desert）。

拉斯卡尔火山曾于1993年喷发，同时在2006年和2015年出现规模较小的火山活动。（译者：纪锦玲）

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