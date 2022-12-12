媒体报导核融合研究大进展 美能源部声明吊胃口

（法新社华盛顿11日电） 媒体报导联邦实验室在核融合研究方面取得重大里程碑之后，美国能源部今天没证实也没否认，仅表示本周将宣布「重大科学突破」。

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英国「金融时报」（Financial Time）今天报导，加州劳伦斯利佛摩国家实验室（Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL）使用实验性质的核融合反应炉，达成了「能量净增益」（net energy gain）。

这代表研究人员首次成功在核融合反应中，产生的能源大于消耗的能源，可望朝追求零碳能源迈出重大一步。

美国能源部与劳伦斯利佛摩国家实验室发言人表示，无法对上述报导发表意见或加以证实，但能源部长葛兰何（Jennifer Granholm）13日将「宣布重大科学突破」。

劳伦斯利佛摩国家实验室发言人还说，「分析还在进行当中」，「期待周二分析完成时，能分享更多资讯」。

「金融时报」引述3名知悉初步研究结果的人士报导，这次的核融合实验是在最近两周进行，产生了120%的净能源增益。

「华盛顿邮报」（Washington Post）跟进报导，并援引2名知情人士证实这项发展。1名资深核融合科学家在报导中说：「对我们大多数人而言，只是时间早晚问题。」

一些科学家认为核融合是未来的潜在能源，特别是因为它产生的废料很少且不会产生温室气体。

「如果这样的能源融合突破性进展真有其事，可能为世界带来崭新改变。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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