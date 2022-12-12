猎户座太空船安返地球 NASA署长赞一大胜利

（法新社华盛顿11日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）的「猎户座」（Orion）太空船近距离掠过月球后返程，今天安全溅落太平洋，完成历时约25天的「阿提米丝1号」任务。NASA署长称赞这是一大胜利。

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猎户座太空船于太平洋标准时间（PST）11日上午9时40分（台湾时间12日凌晨1时40分）溅落墨西哥下加利福尼亚州（Baja California）外海。

NASA署长尼尔森（Bill Nelson）说：「多年来数以千计人士为这个任务倾注全力，全世界受此激励携手合作，以期达到未曾触及的宇宙境地。」

他还说：「今日对NASA、对美国、对国际合作伙伴还有全人类来说是一大胜利。」

任务工程师将花数月时间研究阿提米丝1号（Artemis 1）提供的数据。NASA预计2024年执行「阿提米丝2号」（Artemis II）任务，届时将载人环绕月球但不登陆。

NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）主任怀渠（Vanessa Wyche）告诉记者，NASA预计明年初任命参与阿提米丝2号任务的太空人。

「阿提米丝3号」（Artemis III）则目标在2025年首度送太空人登陆月球南极地区，希望发现以冰形式存在的水。

根据阿提米丝计画，美国正寻求在月球上建立长期太空基地，为继续前往火星做准备。

© 2022 AFP