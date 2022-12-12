NASA猎户座太空船安返地球 为载人登月铺路

（法新社华盛顿11日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）「猎户座」（Orion）太空船近距离掠过月球后返程，今天安全溅落太平洋，完成历时约25天的「阿提米丝1号」（Artemis 1）任务，为未来几年内载人登月铺路。

广告 继续浏览后续

今年11月16日，NASA火力最强大的探月火箭在灿烂火光和剧烈声响中腾空而起，象徵NASA重返月球的「阿提米丝」崭新旗舰计画正式启动。32层楼高的太空发射系统（Space Launch System）重型火箭从佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）发射升空，展开25天半的旅程。

猎户座太空船本月5日近距离掠过月球，并藉助重力助推返回地球。猎户座在这趟任务中打破纪录，成为迄今飞离地球最远的可载人太空船，与地球相距将近43万4500公里。

猎户座在重返大气层期间，承受的高温相当于太阳表面温度约摄氏5000度的一半。在大约20分钟内，猎户座因降落伞辅助溅落，从时速近4万公里减速到约32公里。

任务工程师将花数月时间研究阿提米丝1号提供的数据。NASA预计2024年执行「阿提米丝2号」（Artemis II）任务，届时将载人环绕月球但不登陆；NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）主任怀渠（Vanessa Wyche）告诉记者，NASA预计明年初任命参与阿提米丝2号任务的太空人。

「阿提米丝3号」（Artemis III）则目标在2025年首度送太空人登陆月球南极地区，希望发现以冰形式存在的水。

根据阿提米丝计画，美国正寻求在月球上建立长期太空基地，为继续前往火星做准备。

© 2022 AFP