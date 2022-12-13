美将宣布核融合技术突破 专家说盖发电厂得再等等

（法新社华盛顿13日电） 美国能源部可望今天宣布其研究人员已经在核融合研究方面取得「重大科学突破」，这项技术被认为可能为电力来源带来变革。但专家认为，运用核融合来发电可能得再等20、30年。

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美国能源部长葛兰何（Jennifer Granholm）预计美东时间13日上午10时（台北时间13日晚间11时）在华府的能源部宣布核融合技术进展。

科学家数十年来一直在发展核融合技术，支持者说，核融合是一种干净、充裕且安全的能源来源，最终可能打破人类依赖化石燃料、助长全球气候危机的局面。

能源部拒绝提供今天将公布的任何具体细节，但英国「金融时报」（Financial Times）上周末的报导已让科学界议论纷纷。

根据金融时报，加州劳伦斯利佛摩国家实验室（Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL）首度从核融合反应中达成「能量净增益」（net energy gain），意谓产出的能量高于引发反应所使用的能量。

伦敦帝国学院（Imperial College London）物理学家杰顿登（Jeremy Chittenden）表示，这项成就若经证实，将是「令人极度兴奋、真正的突破时刻」、「证明追求已久的目标、核融合的『圣杯』确实可能实现」。

当前全球核电厂是运用核分裂来产出能量；核融合则是结合两个较轻的氢原子同位素（氘、氚），来形成较重的氦原子，过程中会释出大量能量。而这就是太阳等恒星内部的反应。

在地球上，核融合反应则可透过在专门设备内把氢加热至极高温度来引发。劳伦斯利佛摩国家实验室就是在巨大的「国家点火设施」（National Ignition Facility）中，把192束超高能量雷射光束全部导引至一个顶针大小、内含氢同位素的小圆柱容器。

根据金融时报，劳伦斯利佛摩国家实验室的科学家最近在一次核融合反应中，产出约2.5百万焦耳（MJ）的能量，约是雷射所用能量2.1百万焦耳的120%。

如同核分裂，核融合操作过程不会产生碳，又比核分裂多出更多优势，例如没有核灾风险，而且产生的辐射废料少得多。然而核融合要达到产业规模，还有很长远的路要走。

杰顿登提醒：「要用核融合来发电，我们必须进一步提高能量增益。我们也得找到可以更频繁、更便宜重现相同效果的方法，之后才能切合实际地把它变成发电厂。」

法国原子能委员会（French Atomic Energy Commission）专案经理李法佛（Erik Lefebvre）告诉法新社，要走到那一步，可能还要再等20或30年。

© 2022 AFP