初步实验：mRNA疫苗可降低黑色素瘤复发机率44%

（法新社华盛顿13日电） 莫德纳（Moderna）和默沙东集团（Merck & Co.）今天宣布，试验证明，首次以mRNA技术制作的一款个人化皮肤癌疫苗，可有效降低黑色素瘤患者死亡或癌症复发的机率。

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mRNA技术已证明在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗研发上至关重要；科学家长久以来坚信，这项技术也可用于打击其他病毒和诸如癌症等的疾病。

初步试验中，150名以手术切除黑色素瘤（melanoma）的患者，获至多9剂这款实验性疫苗，搭配皮肤癌药物Keytruda使用。

研究显示，与仅接受Keytruda这款免疫药物治疗的患者相比，获得疫苗患者的死亡或癌症复发机率低了44%。

莫德纳执行长班塞尔（Stephane Bancel）在声明中表示：「今天的成果大大激励了癌症治疗领域。」

「mRNA先前彻底扭转了COVID-19，如今，我们有史以来第一次证明了mRNA有潜力对一项随机的黑色素瘤临床实验结果产生影响。」

莫德纳与默沙东很快就会出版完整的研究结果，这些结果尚未获得同侪审查。这两家公司将于2023年展开第3阶段实验，届时涉及的患者人数将更为庞大。

© 2022 AFP