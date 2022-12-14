NASA毅力号首度录下火星尘卷风声 助寻生命痕迹

（法新社巴黎13日电） 今天发表的新研究显示，火星上的尘卷风风眼扫过美国国家航空暨太空总署（NASA）火星探测车「毅力号」上方时，毅力号首度录下尘卷声音，有助人类寻找火星上的生命痕迹。

广告 继续浏览后续

研究主笔梅铎（Naomi Murdoch）告诉法新社，当毅力号（Perseverance）的麦克风捕捉到上方尘卷风（dust devil）所制造的声音时，「我们像是中了头奖」。这项研究发表于「自然通讯」（Nature Communications）期刊。

研究人员希望这段录音，能帮助人们更加了解火星上的天气及气候，包括火星干旱的地表和稀薄的大气可能曾如何支持生命。

尘卷风在火星上随处可见，是一股历时短暂、充满沙尘的旋风，形成的时机点是地表与空气有着相当大的温度差异时。

尘卷风在杰哲罗陨石坑（Jezero Crater）里颇为常见，然而自2021年2月便开始在这里运作的毅力号，此前从未能录下任何尘卷风的声音。

2021年9月27日这天，在一个偶然的机会下，一个高118公尺、宽25公尺的尘卷风直接从毅力号上方通过，这回毅力号上的火星遥感仪器SuperCam终于成功捕捉到尘卷风低沉的呼啸声。

NASA先前曾公布毅力号着陆后，SuperCam在火星录下的第一段音频。

研究共同作者、行星科学家莫里斯（Sylvestre Maurice）说，分析火星沙尘让人们能够探索火星地表与极度稀薄大气之间的「互动关系」。

莫里斯还说，数十亿年前的火星大气比现在厚实得多，这让能维持生命的液态水得以存在。

他说：「你可能会认为，研究现今的火星气候与寻找数十亿年前的生命痕迹无关。但这都是整体的一部分，因为火星经历过一个极端气候变迁史，从一个潮湿炎热的星球，变成完全干旱寒冷的行星。」

© 2022 AFP