以色列新基因技术 解决雄性小鸡普遭宰杀问题

（法新社耶路撒冷15日电） 为了协助解决全球每年约有70亿只雄性小鸡因无法下蛋而遭到宰杀的动物权利问题，以色列科学家取得突破性进展，成功利用基因编辑让母鸡产下的鸡蛋只会生产出母鸡。

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在鸡蛋产业出生的雄鸡因为不适合鸡肉产业且不会下蛋，因此通常遭到养鸡场以闷死或绞碎等方式大量宰杀。

动物权利运动人士谴责这种行为残忍，若干欧洲国家已予以禁止。其中德国的宰杀雄性小鸡禁令已在今年生效，法国鸡农符合新法规的宽限期则到今年底截止。

以色列农业研究组织-沃卡尼中心（Israeli Agricultural Research Organization-Volcani Center）的一个团队利用基因编辑技术，让母鸡产下的鸡蛋只有包含母鸡胚胎的才会孵化。

这项技术是利用修改下蛋母鸡的基因，让产下的鸡蛋若是怀有雄性胚胎便能停止生长孵化。

研究团队领导人、沃卡尼中心的胚胎学家辛纳蒙（Yuval Cinnamon）解释：「受精后的雄性胚胎不会生长，而雌性胚胎则在未修改基因之下正常生长且正常孵化。」

与沃卡尼中心合作的美国以色列企业休敏（Huminn）指出，除了受到相关基因编辑这项关键差异，这种母鸡「与养鸡业目前使用、会产下可食用鸡蛋的母鸡品种完全一模一样」。

研究人员表示，要让世界各地大规模宰杀雄性小鸡的行为锐减，这种方式是唯一选择。

辛纳蒙告诉法新社：「这是全球第一、也是唯一一个让产业界容易落实的解决方法。」「对于很可能是今日世界最严肃的一项动物福利问题，这将提供一个真正的解答。」

辛纳蒙指出，若想利用辨识出一颗鸡蛋内的胚胎会孵化成公鸡或母鸡来解决问题，相关技术并不可靠。

位在特拉维夫郊区的沃卡尼中心与休敏合作，历经7年研究才发展出这项技术。休敏的专业领域包括商业上可行的永续粮食生产方法。

© 2022 AFP