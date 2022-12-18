海地推霍乱疫苗抗严重疫情 帮派横行恐阻进度

（法新社海地太子港18日电） 加勒比海国家海地今天开始为10%以上人口接种霍乱疫苗，但因帮派掌控大片地区，将增加推动疫苗工作的难度。

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法新社报导，海地现有117万剂口服疫苗，还有近50万剂即将到来。

疫苗将优先使用在1到5岁的幼童，近半确诊病例属于这个年龄层。

霍乱自10月以来在全国迅速蔓延。海地卫生单位已通报1万4700多个疑似病例、近1270个确诊病例和超过290人死亡。

联合国儿童基金会（UNICEF）卫生专家胡鲁特（Jean Bosco Hulute）表示，疫苗供应是一个问题。

胡鲁特告诉法新社：「许多国家目前都出现霍乱疫情，造成疫苗缺乏。」

他说，第一剂疫苗可以提供6个月保护，而第二剂疫苗可将保护期延长到整整2年。

疫苗计画预计在12月18日到22日以及27日到28日进行，将聚焦在疫情最严重的街坊和社区，包括太阳城区（Cite Soleil）、狄马斯区（Delmas）、卡勒富尔区（Carrefour）、米尔巴莱区（Mirebalais）和首都太子港（Port-au-Prince）。

但因帮派暴力肆虐这个贫困国家，疫苗推动工作并不容易。

胡鲁特说，在不安全地区，特别是发生过绑架和枪战的地方，疫苗推动和联络小组不会受到完全保护。

来自尼泊尔的联合国维和部队人员在2010年传入霍乱后，霍乱疫情首度席卷海地。在随后10年里，霍乱夺走1万多条生命。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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