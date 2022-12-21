织女星C型火箭升空后消失 首次商业发射失败

（法新社法属圭亚那库鲁20日电） 阿利安太空公司今天表示，欧洲织女星-C型（Vega-C）火箭晚间从法属圭亚那发射后不久失去了踪影。火箭上搭载了两颗空中巴士公司（Airbus）人造卫星。

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织女星C型火箭一直尝试将空巴打造的两颗地球观测卫星送入轨道，以利加入一个现有网络，一日之内多次替地球上任何一点捕捉高画质影像。

商业发射服务商阿利安太空公司（Arianespace）负责人伊兹瑞尔（Stephane Israel）在法属圭亚那的库鲁太空中心（Kourou Space Center）说：「任务失败了。」

阿利安太空公司表示，织女星-C型火箭升空后10分钟，飞行轨道偏离了预定路线，通讯中断。

阿利安太空公司发布声明指出，发射过程第2阶段「发生异常」，结束了织女星-C型火箭的任务。公司表示它们「正在进行资料分析，以厘清失败原因」。

阿利安太空公司发现，火箭升空后并没有落下碎片。

织女星-C型火箭今天如果发射成功，会是它7月13日首飞后第一场商业发射行动。火箭原定11月24日发射升空，但因零件故障而延后了1个月。

织女星-C型火箭标榜为未来阿利安6型火箭（Ariane 6）的先驱，欧洲太空总署（ESA）希望这将让欧洲在迅速拓展的卫星市场中更具竞争力。

今天发射失败对欧洲太空总署来说是一大挫败。

近年来，全球在这块市场的竞争加剧，亿万富豪马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）目前处于遥遥领先地位。

欧洲把希望都寄托在阿利安6型火箭上，但在阿利安6型火箭首飞日期从最初计划的2020年延至2023年底情况下，欧洲太空总署的期望随之落空。

© 2022 AFP