美国芬太尼泛滥 2022年查缉量足让全民致命

（法新社华盛顿20日电） 美国缉毒局（DEA）今天表示，美国执法部门2022年所查获的鸦片类药物芬太尼（fentanyl）剂量，足以让所有美国人丧命，突显这种致命药物构成的严重威胁。

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缉毒局表示，该局在这一年中查获5060万颗含有芬太尼的假处方药和总重1万磅的芬太尼粉末，相当于「超过3.79亿份可能致命的剂量」。

缉毒局表示，10年前仅造成极小部分人因服用过量身亡的芬太尼，如今已成为「美国所面临最致命的毒品威胁」。

缉毒局说：「这是一种非常容易让人上瘾的人造鸦片类药物，其效力是海洛因的50倍。仅2毫克的芬太尼，相当于铅笔笔尖上的一点点份量，就被认为可能致命。」

根据官方数据，芬太尼是2021年7月至2022年6月导致全美逾10万7000人服用过量致死的主要原因。

由于价格低廉、生产上相对容易，芬太尼已在非法毒品市场中取代了鸦片类处方药及海洛因。

缉毒局指出，美国芬太尼的主要来源是墨西哥西纳罗亚州（Sinaloa）和哈里斯科州（Jalisco）的贩毒集团。

根据美国缉毒局说法，墨国贩毒集团的芬太尼是以「大多来自中国」的化学制品在墨西哥制成。

缉毒局表示，其中一些芬太尼普遍以伪造处方药的形式散布，如Percocet、OxyContin和Xanax。美国缉毒局所检验的含芬太尼假药中，约60%含有可能致命的剂量。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP