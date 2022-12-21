3M停产、停用PFAS 税前成本料将大增

（法新社纽约20日电） 美国工业巨擘3M今天表示，2025年底前停止生产，也不再于产品中使用「永久性化学物质」PFAS。这个作法，料将会产生13亿到23亿美元的税前成本。

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全氟/多氟烷基物质（PFAS）是1940年代开始生产，并使用至今的人造化学物质，广泛运用在铁氟龙（Teflon）等商品上，需要很长时间才能分解，如今也普遍存在于土壤与水中，和人、鱼类、野生动物身上。

3M执行长罗曼（Mike Roman）说：「尽管PFAS能安全地制造、使用，但面临瞬息万变的外部监管与商业环境，我们也看到担任领导角色的契机，以对我们服务的客群带来最大的影响。」3M也生产Scotch透明胶带、N95口罩等商品。

根据美国化学学会（American Chemistry Council）的说法，PFAS组成元素中的氟和碳键结力很强，可提高手机、飞机等工业产品的「强度、耐用度、稳定性及弹性」。

但包括「地球正义」（Earthjustice）等非政府组织（NGO）都引用研究报告，称PFAS的持久性可能会导致罹患肾癌或睾丸癌的风险增加，并让人对儿童或其他疾病疫苗的反应减弱，因此一直致力于让PFAS减产。

美国环境保护署（Environmental Protection Agency, EPA）2018年10月发布限制PFAS释放到环境中、清理遭污染场所、投资做研究的「战略路线图」。

3M生产PFAS引发无数诉讼与监管案件。

2021年10月，3M同意支付9900万美元（约新台币30亿元），解决在阿拉巴马州与制造PFAS相关的诉讼。

3M今天表示，该公司生产PFAS的年净销售额约为13亿美元。

© 2022 AFP