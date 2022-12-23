大风雪打乱耶诞返乡 美国逾2200航班取消

（法新社芝加哥22日电） 巨大冬季风暴「艾略特」（Elliot）袭击美国，带来大雪、狂风和酷寒三重威胁，打乱了耶诞新年长假旅行计画，截至今天下午全美有超过2200个航班取消。

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法新社报导，美国至少有5个州已经实施应急计画，包括肯塔基州、密苏里州、奥克拉荷马州、乔治亚州和北卡罗来纳州；其他州很可能会跟进，而最严重的北极风暴还未到来。

美国总统拜登（Joe Biden）在白宫一场有关天气和交通混乱状况的简报会上对媒体说：「这不像大家小时候下雪的日子…这是严重的事情。」他呼吁民众注意地方当局发布的警示。

在危险冷锋所到之处，已经出现白茫茫一片且危险的路况。

根据航班追踪网站FlightAware的资料，截至格林威治标准时间晚上10时，除了有2200多个航班取消外，还有超过6900个国内航班及入出境航班延误。

资料显示，到目前为止，大多数被取消的美国航班都在芝加哥的欧海尔（O'Hare）国际机场或丹佛（Denver）国际机场。

天气预报公司AccuWeather的预报员表示，当大气压力下降并且冷气团与暖气团碰撞时，风暴可能会经由「极速气旋生成」（bombogenesis）过程迅速增强为「炸弹气旋」（bomb cyclone）。

美国国家气象局（NWS）预报员查尼克（Michael Charnick）在社群媒体推特（Twitter）发布了一段影音，显示车辆驾驶在科罗拉多州和怀俄明州之间的高速公路上艰难前行，当地在风寒效应下气温骤降至摄氏零下40度。

国家气象局在推特发布重要安全讯息，警告雪飑（snow squall）早已出现，或预计从北美大平原（Central Plains）到中大西洋岸地区和东北部会受影响。雪飑是指持续一两个小时的中度到强度大雪。

国家气象局警告说：「民众暴露在极寒环境中，很容易在几分钟内就冻伤。」（译者：纪锦玲）

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