业者研发烧烫伤革命敷料 锁定人造皮肤

（法新社法国舍诺孚27日电） 医疗产品公司和研究人员正在寻求创造出「终极敷料」，盼用人造皮肤让严重烧烫伤患者治疗出现重大变革。这与简单的OK绷敷料相比，将是突飞猛进的发展。

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法国敷料公司Urgo的研究人员过去18个月不断努力，朝向达成伤口治疗的「圣杯」前进，让严重烧烫伤患者不再需要承受目前痛苦的一次次植皮。这项规模1亿欧元（约新台币33亿元）的「创世纪」计画，盼在2030年能有产品问世。

Urgo医学部门总裁勒路（Guirec Le Lous）告诉法新社，这是一项「疯狂」计画。「我们能否在实验室制造出人造皮肤？世界上没有人成功过。」

在法国东部大城第戎（Dijon）近郊城市舍诺孚（Chenove）的Urgo实验室里，一些活细胞正在进行冷却等待培养。勒路指出，人造皮肤得「重制皮肤的所有功能」，包括抵御外来威胁及调节体温。

勒路还说，人造皮肤也必须要相对容易制造，因为「须让所有人能以合理价格取得」。但他并未透露Urgo确切是用哪种技术或哪种细胞来研发。

Urgo创立于1880年，长久以来专于制造糖尿病足溃疡与下肢静脉溃疡等慢性伤口的敷料。

Urgo的研究部门主管亚柏（Laurent Apert）表示：「自2000年代以来，我们努力研发能够修正治疗相关问题的材料。敷料已经变得有智能，能与伤口互动，让治疗表现更佳。」他称这个变化是一项「革命」。

Urgo绝非世上唯一努力开拓敷料界限的团队。澳洲南澳大利亚大学（University of South Australia）的研究人员已经研发出一种新的敷料，能自知何时释放银奈米粒子，这种粒子能够瓦解具有抗生素抗药性的细菌。

这项计画的首席研究员柯佩齐（Zlatko Kopecki）在声明中表示：「我们的疗法独特，因为它利用银的抗菌特性，却不会对银过度暴露，只在出现感染时才会活化。」这种敷料「对于儿童是安全且有效许多的疗法」。

根据利用世界卫生组织（WHO）全球烧烫伤登记中心（Global Burn Registry）资料所做的研究，世界上烧烫伤事件几乎半数发生在儿童身上，且大多数年龄介于1至5岁。（译者：张正芊/核稿：杨昭彦）

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