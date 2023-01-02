中国疫情蔓延 多国针对中国旅客实施新检疫措施

（法新社北京2日电） 全球人口最多的国家中国决定放宽严格的「清零」政策后，确诊病例随即激增。目前全球约有10余个国家决定针对来自中国的旅客实施新防疫规定。

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以下综合法新社等媒体报导，整理针对中国入境旅客实施强制筛检与其他防疫限制的国家/地区。

●台湾

自今年1月1日零时至1月31日（航班表定抵台时间），除维持现行不开放中国观光客来台政策，搭乘自中国北京、上海、成都及厦门等4个直航航线，及金马地区民众春节交通专案的来台旅客，入境时须于机场或港口配合采集唾液检体进行PCR检测，并配合7天自主防疫及自我筛检。

●美国

自1月5日起，美国将要求所有来自中国的入境旅客提供搭机前2日内的阴性筛检文件，或乘客在过去90天内已康复的证明。

根据美国疾病管制暨预防中心（US Centers of Disease Control and Prevention）说法，可接受的证明包括「PCR或远端医疗服务进行的家用抗原快筛」。相关规定也适用于来自香港及澳门的旅客。

●欧盟

从1月5日开始，所有从中国入境法国的旅客皆须出示搭机前48小时内进行的PCR阴性或抗原快筛证明。

义大利已对中国入境旅客实施COVID-19强制筛检；西班牙卫生部也宣布，中国入境旅客须出示COVID-19采检结果阴性或疫苗完整接种证明。

欧盟国家订于本周讨论针对中国的检疫联合政策。即将接任欧盟轮值主席国的瑞典表示，「在引进可能的入境限制上，瑞典正寻求一个适用于全欧盟的政策」。

●澳洲

澳洲要求来自中国（包括香港和澳门）的旅客入境前出示阴性采检证明，理由是北京方面「缺乏完整（疫情相关）资讯」。

●加拿大

加拿大要求中国入境的旅客出示搭机前2天内的COVID-19阴性检测证明。

●英国

根据1月5日起生效的规定，所有从中国前往英国的旅客必须在登机前提交阴性检测证明。

英国政府表示，将对抵达的旅客进行「抽样检测」，以监测可能出现的新型变种病毒。

●以色列

以色列将针从中国入境的外籍人士进行病毒筛检，当局特别设立一个筛检中心，替自愿接受检测的旅客进行筛检。

●日本

日本是最早针对来自中国旅客实施检疫规定的国家之一。当局要求中国入境旅客提交阴性检测证明。

入境检测呈阳性的旅客将须在指定设施隔离7天；东京也将限制来自中国的航班。

●韩国

韩国也采取措施，对来自中国的旅客进行病毒筛检。旅客须在登机前出示COVID-19检测阴性证明，并须在入境后再次接受筛检。港澳旅客则不在此限。

●印度

印度政府要求来自中国、香港、日本、韩国、新加坡及泰国共6地游客，入境前需上传72小时内的PCR检测阴性证明。新规1月1日生效。

●摩洛哥

北非国家摩洛哥宣布将彻底禁止所有来自中国的旅客入境，不论国籍。

外交部表示，上述禁令将于2023年1月3日生效，直至另行通知，「以避免摩洛哥出现新一波感染及其他后果」。

●卡达

卡达通讯社（QNA）今天报导，政府将从1月3日起开始要求自中国入境的旅客提供出发前48小时内的COVID-19阴性检测证明，不论他们是否有接种疫苗。

●印尼

印尼目前尚未跟进美日韩等国，对中国入境旅客采取防疫相关措施，但印尼交通部今天透露，正与疫情小组讨论调整入境措施，其中包括与中国有关的条款。

印尼交通部发言人阿迪塔（Adita Irawati）今天向「罗盘报」（Kompas）表示，「目前仍在与疫情小组讨论，探讨调整措施，包括与中国有关的规定」。

© 2023 AFP