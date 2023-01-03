拒打COVID-19疫苗遭停职16个月 希腊医护重返工作岗位

（法新社雅典2日电） 希腊公立医院从业人员公会表示，拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的医护人员在停职16个月之后，今天重返工作岗位。

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希腊最高行政法院国务委员会（Council of State）下令政府解除禁令后，约2000名公立医院和救护车服务人员已重返工作岗位。

泛希腊公立医院工作者联合会（POEDIN）在声明中说，这些医护人员的回归大大缓解医疗系统紧绷状态，「但人力短缺的挑战依然存在」。

在此之前，另外5000名未接种COVID-19疫苗的医护人员在出示已感染过新型冠状病毒的医疗证明后，稍早已获准重返工作岗位。

希腊与其他几个欧洲国家一样，在疫情最严重时制定规则，要求医院、手术室和疗养院工作人员完整接种疫苗。

这项政策遭到医护人员主要公会的强烈反对，并在全国引发强烈的反疫苗示威运动。

据希腊卫生部统计，国内确诊人数超过530万、逾3.4万人病故。

除了进入医疗院所和搭乘大众运输工具外，希腊防疫限制大多都已取消。

不过，许多搭乘地铁、巴士和电车的通勤族都无视戴口罩的规定。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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