美国开放娱乐用大麻渐多 研究称儿童误食暴增15倍

（法新社华盛顿3日电） 美国愈来愈多州合法开放娱乐用大麻情况下，一份今天发表的科学研究显示，近年来意外摄入可食用大麻制品（cannabis edibles）的儿童人数飙升了近15倍。

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根据发表在美国医学期刊「小儿科」（Pediatrics）的研究指出，2017年，误食可食用大麻制品的5岁以下儿童人数仅略高于200例，到了2021年则超过3050例。

这些可食用大麻制品通常以糖果、巧克力或饼干等形式贩售，外观很吸引儿童，但儿童体重较轻，食用这些制品恐对身体造成严重伤害。

5年研究期间有约7000件儿童误食大麻制品的案例，虽未出现死亡个案，不过有约8%的儿童需要送至加护病房，近15%需要住院治疗。

这些儿童出现了包括中枢神经系统抑制的症状、包括昏迷、频脉、呕吐等。

这份研究2017年展开时，美国仅8个州和华府合法开放娱乐用大麻，到了2022年5月底已增至18个州。

鉴于儿童误食情况有90%发生在家中，研究人员呼吁将可食用大麻制品放置在儿童不知道的地方并上锁。

研究作者群表示，「大麻产品不仅要使用儿童不易打开的包装，还必须有明确标示且不透明包装。此外，产品应该有明确警告标示，提醒不得过度使用。」

包括加州在内的美国多个州政府已经实施上述措施，但大麻包装方面还没有全国性的法律。（译者：李晋纬/核稿：蔡佳敏）

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