「炸弹气旋」强袭加州 州长宣布进入紧急状态

（法新社洛杉矶4日电） 美国人口最多的加州今天遭「炸弹气旋」（bomb cyclone）侵袭，狂风暴雨肆虐下，当局警告居民生命财产恐受威胁，尤其是旧金山和沙加缅度周围地区。州长已宣布进入紧急状态。

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气象预报员表示，这次气旋带来时速高达110公里的阵风及豪雨，加州地区今天整天可能遭受袭击，豪雨将一路下到明天。 美国国家气象局的气象学者表示，可能出现「大范围洪灾、道路被冲毁、山坡崩塌、树木倾倒、大范围停电、商业中断，最糟糕的是可能造成人员伤亡」。 加州州长纽松（Gavin Newsom）宣布加州进入紧急状态「以支援因应措施及重建工作」，旧金山市已成立紧急行动中心。

全美电力供应状况追踪网站poweroutage.us表示，数十个进出旧金山市的航班已取消或改期，同时有约6万户家庭没电可用。

旧金山市民斯里瓦斯塔瓦（Deepak Srivastava）告诉哥伦比亚广播公司（CBS）：「我们非常担心…（我）花了一整天在车库前的每个入口处堆放沙包并且祈祷希望不会造成更多损失。」

旧金山市府官员表示，他们正在夜以继日地工作，试图帮助居民做好准备。

旧金山市公共工程部门官员高登（Rachel Gordon）说：「我们一直非常努力地从加州北部各地取得沙包。」她也警告市民务必认真看待这次风暴，「如果你人在旧金山市，非必要切勿外出」。 这次强烈降雨是由强烈低气压构成的「炸弹气旋」和从海洋吸饱水气的「大气河流」（atmospheric river）共伴效应所造成。

气象预报估计湾区的降雨量将达10公分，附近山区降雨量约为加倍；内华达山脉（Sierra Nevada）积雪厚度将达1.2公尺。

© 2023 AFP