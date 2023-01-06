研究：2100年之前 全球半数冰川恐消失

（法新社华盛顿5日电） 根据一份最新研究，由于气候变迁，地球上一半的冰川，尤其是较小的冰川，注定会在本世纪末之前消失；但若能限制全球暖化，就可以拯救其余冰川。

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这项今天发表在美国「科学」（Science）期刊的研究，对世界21万5000条冰川的前景提供迄今最全面观察。

研究的作者强调，有必要控制温室气体排放，以限制冰川融化造成的后果，例如海平面上升和水资源枯竭等。

为了协助决策者订定目标方向，这项研究着眼于4种情境对冰川的冲击，分别是当全球平均温度上升摄氏1.5度、2度、3度和4度时。

研究作者之一、挪威奥斯陆大学（University of Oslo）与美国阿拉斯加大学费尔班克斯分校（University of Alaska Fairbanks）教授霍克（Regine Hock）对法新社表示：「每增加摄氏1度，都会让冰川融化更多，并且造成更多损失。」

「但这也意味，若减少暖化程度，就可以让冰河损失缩小。从这个意义上来说，也存有一丝希望。」

研究人员估计，即使将全球升温控制在比工业化前水准高出摄氏1.5度，亦即巴黎气候协定（Paris Agreement）最具企图心的目标，到了2100年，全球冰川仍有49%会消失，占世界冰川质量的26%，因为最小的冰川会最先受到影响。

而根据目前估计，全球平均温度会比工业化前水准上升摄氏2.7度，这将导致欧洲中部、加拿大西部、美国大陆和纽西兰的冰川几乎完全消失。

霍克指出：「几乎无论在哪种（温室气体）排放假设情况下，欧洲阿尔卑斯山区、高加索地区、安地斯山脉及美国西部等冰量相对较少的地区，到了本世纪末几乎都会失去所有的冰，因此那里的冰川或多或少注定毁灭。」

在最坏情况下，即全球暖化达到摄氏4度，像在阿拉斯加那样的巨型冰川将会受到更大影响，且到本世纪末83%的冰川将消失。

若全球暖化为摄氏1.5度，海平面平均将上升9公分；若暖化达摄氏4度，将导致海平面上升15公分。

霍克表示：「9公分到最多15公分，听起来不是很多；但真正令人担忧的不是全球海平面高度问题，主要是随之而来的风暴潮（storm surge）。」她指出，风暴潮有可能造成「明显更多破坏」。

冰川消失也将对水资源产生冲击，因为全球大约20亿人口的淡水供应来自冰川。

这项研究是经过几十年来对每条冰川质量的观察和电脑模拟计算来做出预测，结果比联合国（UN）气候专家的预测更为悲观。

尽管这些发现令人担忧，但霍克说：「仍有可能透过人类采取行动来减少冰河损失。...而这是否成真，也当然取决于决策者。」（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

© 2023 AFP