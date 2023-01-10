报告：蒙特娄议定书发挥作用 臭氧层数十年内可复原

（法新社巴黎9日电） 一项今天发表的重要科学评估警告，有助于保护地球生物不受太阳辐射伤害的臭氧层可望于数十年内复原，但为了减缓全球暖化而执行的争议性地球工程，可能反转臭氧层复原的进程。 自1970年代中期以来，特定工业用气溶胶就在距离地球表面11到40公里的平流层不断消磨臭氧。

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1987年，近200国同意「蒙特娄议定书」（Montreal Protocol），希望藉着禁止特定化学物质来扭转臭氧层受到的损害。超过200名科学家发现，蒙特娄议定书一如预期地发挥作用，与先前预估结果相符。

剑桥大学教授兼「臭氧耗损科学评估」（Scientific Assessment of Ozone Depletion）共同主席派尔（John Pyle）告诉法新社：「臭氧层正在复原，这是好消息。」

世界气象组织（WMO）、联合国环境规划署（UN Environment Programme）和美国、欧洲联盟（EU）的政府部门联合发表一份报告，内容指出，南极洲上空的臭氧耗损最为严重，但范围和厚度应该都会在2066年左右复原。

北极圈上空的臭氧层可能于2045年左右完全复原，其他地区的臭氧层修复则大约会在20年后。

完好的臭氧层能过滤掉大部分太阳短波紫外线辐射，这种辐射有害于生物体的去氧核醣核酸（DNA），可能致癌。

但地表上的臭氧是空气污染的主要成分之一，会加重呼吸道疾病。

根据报告，有些会耗损臭氧的物质同时也是破坏力强大的温室气体，与每年扩大使用这些物质约3%的情况相比，逐步淘汰这些物质有助于避免全球均温在本世纪中叶上升摄氏1度。

蒙特娄议定书禁用了一些物质，而为了取代这些物质所研发的一类工业用气溶胶也会形成影响甚钜的温室气体，依据近期修订的蒙特娄议定书，这类工业用气溶胶也会在未来30年内被逐步弃用。

但在全球齐心协力处理臭氧层破洞问题之际，却没能及时限制碳排放，预防危险的全球暖化。

随着碳排放量持续增加，能避免最严重冲击的时间已经不多，有争议的地球工程计画正成为气候变迁政策辩论的中心，例如将硫磺粒子释放到高层大气来减缓全球暖化的提案。

但今天发表的报告提醒，这种办法可能会强行扭转臭氧层复原的进程。

愈来愈多人认为所谓的「平流层气溶胶注入气候工程」（stratospheric aerosol injection, SAI）是一种可能的权宜之计，能在很长一段时间内限制气温上升，以便从源头解决问题。 这在自然环境已有前例：1991年，菲律宾的皮纳土波火山（Mount Pinatubo）剧烈爆发，喷出数以百万计公吨的灰尘和碎屑，导致全球气温在长约一年的时间里下降。

科学家计算出，每年注入800万到1600万公吨的二氧化硫到平流层里，可让全球气温下降大约1度。去年10月在南极洲上空做的模拟结果也显示，执行20年的平流层气溶胶注入工程，可让全球气温下降0.5度。

但有得必有失：这么做会让臭氧层消磨到1990年的程度，只剩人类活动产生影响之前的1/3。

© 2023 AFP