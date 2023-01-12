原载具被流星体撞击受损 俄另派太空船赴ISS接运太空人

（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯今天表示，下月将出动一艘太空船前往国际太空站（ISS），接回3名太空人，这3名太空人原本计划搭乘的返航载具遭一枚小流星体撞击受损。

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俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）在检查过与国际太空站对接的联合MS-22号（Soyuz MS-22）太空船适航性后，作此宣布。这艘太空船的发动机散热器去年12月出现冷却剂外泄现象。

俄国联邦太空总署和美国国家航空暨太空总署（NASA）官员在联合新闻简报中说，2月20日将出动无乘员太空船联合MS-23号（Soyuz MS-23）飞往国际太空站，将俄国太空人佩捷林（Dmitry Petelin）、普罗柯皮耶夫（Sergei Prokopyev）和美国太空人卢比欧（Frank Rubio）接返地球。

美国太空总署在德州休士顿（Houston）詹森太空中心的国际太空站计画负责人蒙塔巴诺（Joel Montalbano）说：「我们并未将MS-23号称作营救太空船，我称它是一艘更替用的太空船。」

他说：「此刻太空站上的太空人安全无虞。」

联合MS-22号太空船去年9月自俄罗斯操作的哈萨克贝康诺太空发射场（Baikonur Cosmodrome）发射升空，将上述3名俄、美太空人送上国际太空站。

这3名太空人原定今年3月搭乘同一艘太空船返回地球，但如今他们停留在太空站的时间将延长数月。蒙塔巴诺开玩笑地说：「我可能必须多找些冰淇淋来犒赏他们。」

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