石油巨擘主办气候峰会 环保人士跳脚

（法新社杜拜12日电） 阿拉伯联合大公国石油巨擘阿布达比国家石油公司执行长贾柏担任联合国气候变化纲要公约第28次缔约方会议主席，环保人士忧心全球因应环境危机的作为将会遭到产业巨头「绑架」。

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阿布达比国家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company）执行长贾柏（Sultan Al Jaber）的办公室在声明中表示，贾柏将协助制订联合国气候变化纲要公约第28次缔约方会议（COP28）议程，协调各国政府意见并取得共识。贾柏同时也是阿联工业和先进技术部长及该国的气候特使。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）指出，会议主席由主办国遴选，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）及联合国气候变迁纲要公约（UN Framework Convention on Climate Change）秘书处都未涉入。

杜雅里克在美国纽约告诉记者：「科学非常清楚，在避免气候危机最严重冲击的战役中，我们正节节败退。秘书长（古特瑞斯）重申，如果我们不戒除对化石燃料的瘾头，就不可能避免这种气候灾难。」

阿联是石油输出国家组织（OPEC）主要出口国之一，将成为继去年的埃及之后，第2个主办气候会议的阿拉伯国家。

联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）遭到环保人士和部分代表批评，他们认为化石燃料生产者稀释减排抱负，在会议中受到常获波斯湾油国金援、本身出口天然气的主办国埃及特别关爱。

环保监督团体「全球见证」（Global Witness）表示，贾柏获得任命是对举世摆脱化石燃料相关工作的一记「重击」。

自从去年俄罗斯入侵乌克兰，造成欧洲能源危机以来，要求政府和企业让油、气留在地下不去开采的呼声，所获支持度降低。

阿联是该地区第一个批准巴黎协定（Paris Agreement）的国家，并且已经承诺于2050年前实现净零排放。

© 2023 AFP