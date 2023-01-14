欧洲疾管中心：2个月内XBB.1.5将成欧洲主流株

（法新社斯德哥尔摩13日电） 欧洲疾病预防管制中心今天表示，目前占美国COVID-19确诊病例1/4的Omicron亚变种XBB.1.5，可能在2个月内成为欧洲的流行株。

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欧洲疾病预防管制中心（ECDC）称数位模型显示，虽然欧盟（EU）与欧洲经济区（EEA）目前通报的XBB.1.5感染病例很低，但根据疫情成长率推估，XBB.1.5将在「一到两个月后」成为欧盟主流变异株，而XBB.1.5是疫情到目前为止传染力最强的亚型变异株。

欧洲疾管中心说，对一般大众而言，与XBB.1.5有关的风险估计不高，但「对长者、未接种疫苗者与免疫系统低弱者等脆弱族群而言，他们承受的风险介于中度到高度之间」。

欧洲疾管中心也指出，目前还有一些与病毒相关的知识尚待取得，当取得更多证据后评估结果将有所改变。

根据欧洲疾管中心的资料，XBB.1.5现占美国感染病例超过27.5%，而在2022年最后几周，XBB.1.5占欧洲COVID-19确诊病例仅不到2.5%。

欧洲疾管中心说：「目前没有迹象显示感染XBB.1.5的病况严重程度，与先前流行的其他Omicron亚变种有什么不同。」

目前有38个国家地区通报XBB.1.5病例现踪。世界卫生组织（WHO）今天在快速风险评估报告中说，38个国家地区中美国占82%，英国8%，丹麦2%。

© 2023 AFP