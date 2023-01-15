埃及出土古墓 溯至3500年前第18王朝

（法新社开罗14日电） 埃及当局今天宣布，在勒克索（Luxor）发现1座距今约3500年的古墓。考古学家认为，墓中葬有第18王朝王室成员的遗骸。

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埃及古物最高委员会（The Supreme Council of Antiquities）秘书长瓦奇瑞（Mostafa Waziri）表示，埃及和英国的研究人员在尼罗河（River Nile）西岸着名王后谷（Valley of the Queens）和帝王谷（Valley of the Kings）所在地出土这座古墓。

瓦奇瑞在声明中说，「迄今为止墓内发现的第1批部件，似乎显示墓穴可溯及第18王朝」法老艾基纳登（Akhenaten）和图坦卡门（Tutankhamun）时期。

第18王朝是古埃及「新王国时期」（New Kingdom）的第一个王朝，结束于公元前1292年，被认为是古埃及最繁荣的时期之一。

英国研究团团长、剑桥大学学者利瑟兰（Piers Litherland）表示，这座墓穴可能属于图特摩斯（Thutmose）王室家族一名女性成员。

埃及考古学家卡迈尔（Mohsen Kamel）表示，陵墓内部「状况不佳」，其中包括铭文在内的部分「在古代洪水中被破坏，墓室积满泥沙和石灰沉渣」。

埃及近年来公布数项重大考古发现，最着名的是在首都开罗以南的撒卡拉（Saqqara）大墓地。

© 2023 AFP