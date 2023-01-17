科学家首度以雷射引导闪电

（法新社巴黎16日电） 来自6个研究机构的科学家团队今天说，他们首度利用雷射光束引导闪电，希望这项技术有助于防范致命闪电，有朝一日甚至可能触发闪电。

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这个科学家团队多年来以美国发明家富兰克林（Benjamin Franklin）的风筝实验概念为出发点来发展，不过他们是以更复杂和精确的雷射来代替简单的金属杆。

他们的研究结果刊登在期刊「自然科学光电」（Nature Photonics），当中描述利用从瑞士东北部森蒂斯峰（Mount Santis）山顶发射的雷射光束来引导闪电跟随路径走约50公尺。

在2021年夏天的一场风暴中，科学家成功拍下雷射光束引导闪电的影像。干涉仪测量结果显示，另外3次雷击也受到引导。

研究主要作者、法国综合理工学院（Ecole Polytechnique）应用光学实验室的物理学家胡艾德（Aurelien Houard）说：「我们希望首度证明雷射可以对闪电产生影响，而且最容易引导它。」

不过胡艾德谈到未来的应用时告诉法新社：「如果我们能够触发闪电，那就更好了。」

这方面技术可望让科学家得以选择触发雷击的时间点，藉此加强保护战略设施，例如机场或火箭发射台。

实际上，这将需要雷射电浆具有高导电性，科学家认为他们尚未能掌控这方面技术。

© 2023 AFP