受污染止咳糖浆夺数百孩童性命 世卫促全球采取行动

（法新社日内瓦23日电） 继300多名儿童死于受污染的止咳糖浆后，世界卫生组织（WHO）今天强调「这些事件不是个案」，呼吁医疗供应链各单位「立即采取协调行动」，根除全球不合格及伪劣的药品。

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过去4个月当中，至少有7国通报与儿童非处方止咳糖浆相关的不良事件，其中甘比亚、印尼及乌兹别克累计超过300例相关死亡事件，多数死亡个案为「5岁以下幼儿」。

通报的事件当中，已有部分确认或怀疑是因印度制造的止咳糖浆遭高浓度二甘醇（diethylene glycol）和乙二醇（ethylene glycol）污染所致。

世卫组织警告：「这些污染物是有毒化学物质，常用作工业溶剂和防冻剂，即使微量摄取也有致命风险。」这个卫生机构表示，这些物质「根本不该出现在药品中」。

世卫组织去年10月首度针对甘比亚儿童死亡个案发布警示（Alert），此后陆续针对印尼、乌兹别克发布警告（Warning），要求将印度药厂Marion Biotech、Maiden Pharmaceuticals生产的止咳糖浆下架。世卫组织在警示中呼吁各国加紧找出并下架所有受污染药品、升高供应链的管控，并在发现不合格商品时发布警讯。

世卫组织今天强调，「相关事件并非个案」，敦促医疗供应链的各方采取「迫切且经协调的行动」，各国监管机构与政府应努力找出并移除世卫警告的所有不合格产品。

© 2023 AFP