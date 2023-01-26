小行星将掠过南美上空 距地表仅3600公里

（法新社华盛顿26日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）表示，一颗货车大小的小行星将于26日下午（台湾时间27日上午）掠过南美洲南端上空，届时它跟地表的距离只有3600公里，「极其接近」地球。

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根据NASA，最近被业余天文爱好者发现的小行星「2023 BU」将在太平洋标准时间26日下午4时27分左右（台湾时间27日上午8时27分）掠过南美洲南端上空。

届时小行星距离地表只有2200英里（3600公里），比许多地球静止轨道上的人造卫星都还要近。

但NASA昨天发声明表示，小行星无撞上地球之虞。

就算有风险，这枚直径约3.5到8.5公尺（11至28英尺）的小行星大致上也会在地球大气层瓦解，可能只会造成少量的小陨石。

业余天文爱好者波瑞索夫（Gennadiy Borisov）1月21日刚在克里米亚半岛一座天文台发现2023 BU小行星。NASA的撞击风险评估系统很快就确认这颗小行星不会撞上地球。

协助开发评估系统的NASA专家法诺奇亚（Davide Farnocchia）表示：「虽然观测次数非常少，仍得以预测这颗小行星会极其接近地球。」

「事实上，这是有纪录以来，已知的近地天体最接近地球的其中一次。」

小行星靠地球如此之近，将导致它绕行太阳的轨道明显改变。NASA表示，过去小行星绕太阳一周需时359天，这次接近地球后将变成425天。

© 2023 AFP