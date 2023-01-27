埃及考古新发现 「秘密守护者」墓及金箔木乃伊出土

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（法新社撒卡拉26日电）埃及考古团队今天表示，他们在首都开罗南郊的撒卡拉墓地，挖掘出一具被金箔覆盖的木乃伊，可能是埃及迄今出土最古老且最完整的木乃伊，另在附近找到其他4座坟墓。

这片位于古埃及首都曼菲斯（Memphis）的广阔墓地，被联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）列为世界遗产，这里有着10多座金字塔、动物墓穴和古老的科普特基督教（Coptic Christian）修道院。

埃及前国家古物部长暨考古学家哈瓦斯（Zahi Hawas）在撒卡拉（Saqqara）墓地挖掘现场宣布最新发现的成果，年代可追溯至埃及第5和第6王朝，时间大约落在西元前25至22世纪。

哈瓦斯说，考古团队在15公尺深的竖井底下，发现一个大型密封的石灰岩石棺，看起来「就像古埃及人4300年前留下时一样」，石棺内躺着一具「被金箔覆盖」的木乃伊，名为伊赫卡谢佩斯（Hekashepes）。

哈瓦斯形容这是埃及迄今发现最古老且最完整的非王室木乃伊之一。

哈瓦斯还说，这次挖掘出最大的古墓，是在距今4300年前在位、第5王朝最后一位法老乌纳斯（Unas）的金字塔群里发现，这座墓「以日常生活场景作为装饰」，属于一个名为库努杰德（Khnumdjedef）的祭司、监察员和贵族监督员。

哈瓦斯说，另一座坟墓则属于名叫梅里（Meri）的祭司，他被法老任命为「秘密守护者」，这是高级宫廷官员才有的祭司头衔，以授予他执行特殊宗教仪式的权力与权威。

哈瓦斯还说，另外两座坟墓分别属于法老裴比一世（Pepi I）金字塔群中的一位祭司，以及法官兼作家菲泰克（Fetek）。

© 2023 AFP