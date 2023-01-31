火星地表惊现熊脸 眼睛鼻子头部清晰可见

（法新社洛杉矶30日电） 科学家在火星地表上意外发现一个极似熊脸图案的结构，这张可爱的「熊脸」抢走了瑜珈熊（Yogi Bear）、柏灵顿小熊（Paddington）和小熊维尼（Winnie the Pooh）的锋头。

广告 继续浏览后续

火星地表上似乎刻划着一张可爱的泰迪熊笑脸，等着被经过的卫星发现。

火星勘测轨道卫星（Mars Reconnaissance Orbiter）上个月带着史上最强大的相机进入太阳系时，发现了这张「熊脸」。

科学家将资料处理过后传送回地球，如今公开这张熊脸的照片。高解析科学实验相机从2006年起便绕着火星转。

操作这具「高解析科学实验相机」（HiRISE）的亚利桑那大学（University of Arizona）科学家说，一座呈现V字形塌陷结构的小山丘构成小熊的鼻部，2个坑洞组成眼睛，外围的圆形裂缝则勾勒出小熊的头部轮廓。

这张「熊脸」宽2000公尺，每个五官的形成都有可能的原因，在在显示火星地表有多么活跃。

这些科学家表示：「外围的圆形裂缝可能是因为沉积物堆积在一个遭掩埋的撞击坑上。」

「鼻部可能是火山口或泥浆喷口，而沉积物可能是熔岩流或泥浆？」

火星勘测轨道卫星搭载6具仪器，高解析科学实验相机是其中1具，用来捕捉这颗红色星球上极为精细的画面，有助绘制火星地表地图，供未来人类或机器人执行任务用。

过去10年间，研究团队设法在火星地表发生崩落时捕捉相关画面，发现了可能是某种液体的深色流体。

此外，研究人员还发现了在火星地表旋转的尘卷风，以及被一些人认为极似「星舰迷航记」（Star Trek）中的星舰（Starfleet）标志。

© 2023 AFP