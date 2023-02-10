中国电池厂盖在匈牙利 面临环保抗议

（法新社匈牙利德布勒森10日电） 中国电池业巨擘宁德时代正在匈牙利第二大城德布勒森兴建欧洲最大电池厂之一，但遭遇当地强大反对声浪。即使挖土工作如火如荼进行，环保抗议人士仍矢言将他们赶走。

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匈牙利总理奥班（Viktor Orban）热衷于吸引外国制造商，以及将匈牙利打造成电动车电池的全球制造中心。

由于消费者对于气候变迁感到担忧，因此较为环保的汽车销售预期将大增。顶尖车厂也正纷纷转为发展污染较少的车辆。

然而，在奥班领导的执政党青年民主党（Fidesz）长期大本营德布勒森（Debrecen），如今出现挑战这位民族主义总理的草根运动，却是罕见。

依照2022年8月宣布的一份协议，宁德时代正在当地投资73亿欧元（约新台币2358亿元）兴建一座电动车用锂电池工厂。

但在今年1月召开的公听会上，民众炮声隆隆。当地居民担心这座庞大电池厂对水电的需求夺取资源，以及可能污染环境，因而愤怒质问官员。

宁德时代在德布勒森的电池厂产能为100GWh（GWh=10亿瓦小时或100万��小时），据称每年足以供应100多万辆新车。

去年夏天大旱，造成德布勒森附近的一座湖枯竭，使得民众对于这座电池厂的警觉与抗拒又加深。

抗议行动发起人之一、56岁的公民运动人士佩尔吉（Julia Perge）表示：「我们最为基本的需要，是干净的水、干净的空气和健康的土地，而不是电池。」

匈牙利有20多座电动车电池厂设厂计画正在进行。奥班政府锁定到了2030年，匈牙利能成为以GWh计欧洲联盟（EU）第2大电池制造国，仅次于德国。

由于欧盟力拚电动车电池产量，盼占全球比重从2020年的仅3%，到了2030年能大幅提高到1/4。因此奥班政府的努力方向符合欧盟要务。

在匈牙利的一些其他电池厂厂址，也持续遭遇民众抗议，表达类似的环保疑虑。

宁德时代在匈牙利东部大城德布勒森兴建这座电池厂，正符合奥班长期以来的「朝向东方」政策，也就是透过提供诱人的减税、基础建设及创造就业补助，来吸引亚洲企业设厂。

这项政策是奥班整体经济策略的一个支柱，他的策略被分析师冠上「奥班经济学」（Orbanomics）的称呼。

4日在德布勒森的主要广场上挤满数百名情绪高昂的示威者，他们手持「没有水就没有生命」的标语，要求设厂计画停止。

当天匈牙利外交部长席亚尔多（Peter Szijjarto）为宁德时代电池厂辩护时则强调，要吸引到这样的投资，面临的是「庞大竞争」。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

© 2023 AFP