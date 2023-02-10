SpaceX完成星舰「猛禽」发动机关键测试

（法新社华盛顿9日电） 私人太空企业「太空探索科技公司」（SpaceX）今天成功测试历来威力最强大火箭的发动机，这款火箭设计目的是将太空人送上月球和更远的地方。

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这场「静态点火」（static fire）测试在SpaceX位于德州的基地进行，检验了SpaceX「星舰」（Starship）火箭系统第一阶段推进器上的33具「猛禽」（Raptor）发动机。

SpaceX创办人马斯克（Elon Musk），团队在测试开始前关闭一具发动机，还有一具发动机自行停止。

在持续数秒的测试点火过程中，火箭底部喷出巨大橘色火焰，浓烟在空中升腾。

测试期间，高69公尺的「超重型」（Super Heavy）推进器牢牢地固定在地面上，以防火箭升空。

「星舰」包含一个可重复使用的太空舱，可搭载人员和货物，以及今天测试的第一阶段推进器。

SpaceX总裁兼营运长萧特威尔（Gwynne Shotwell）昨天在华府一场会议上表示，如果测试成功，可能会在下个月内进行首次轨道发射。

萧特威尔说：「这真的是我们点燃并发射之前所能做的最后一次地面测试。」

美国国家航空暨太空总署（NASA）选中星舰太空船参与「阿提米丝3」（Artemis 3）任务，打算载运太空人前往月球，预计最快2025年进行。

© 2023 AFP