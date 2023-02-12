阿根廷热浪创高温纪录 当局对9省发布健康警告

（法新社布宜诺斯艾利斯11日电） 阿根廷国家气象局今天表示，阿根廷遭逢60多年来最严重的热浪袭击，当局已对南部和中部9个省分发布健康警告。

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法新社报导，这是地处南半球的阿根廷这个夏天第8波热浪，气温直逼摄氏40度。

阿根廷国家气象局表示，过去10年，阿根廷每季从未出现超过4或5波的热浪。

气象局说，从11月到1月的这3个月的气温为1961年以来同期最热的，较正常温度高出约摄氏1.7度。

气象学家坎佩特拉（Enzo Campetella）告诉法新社说，偶尔有热浪属正常现象，但气候变迁让各个大陆的热浪「更持久和更强烈」，即使在阿根廷巴塔哥尼亚山区（Patagonia）也是如此。

布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）居民今天醒来时气温为摄氏36度，预计今天最高温为38度，这会是61年以来2月最高温。

国家气象局今天对科林特斯（Corrientes）、米西奥内斯（Misiones）、圣路易（San Luis）、曼多萨（Mendoza）、拉潘帕（La Pampa）和布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）等6省发布了「橘色警示」；并对科尔多瓦（Cordoba）、恩特里奥斯（Entre Rios）和圣胡安（San Juan）等3省发布「黄色警示」。

在巴塔哥尼亚地区，内格罗河省（Rio Negro）沿海一带9日气温曾达摄氏42度。

根据罗萨里奥谷物交易所（Rosario Grain Exchange）的数据，圣婴现象的反圣婴周期去年为阿根廷带来历史高温，导致农作物损失约计100亿美元。（译者：纪锦玲）

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