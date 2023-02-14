欧洲议会通过 2035年起禁止贩售化石燃料新车

（法新社史特拉斯堡14日电） 欧洲联盟（EU）欲立法最晚2035年起禁止贩售汽柴油新车，法案今天获得欧洲议会最终批准。欧盟也锁定目标，力拚到了本世纪中，欧洲全面禁止排放二氧化碳车辆上路。

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欧盟各成员国已批准有关禁售汽柴油新车的法案，尽管新法在欧洲议会（The European Parliament）受到最大团体保守派议员的反对，但如今法案通过后，在即将召开的欧盟部长级会议就会正式立法。

法案支持者表示，这让欧洲车厂有清楚时间表来将生产重心转向零排放的电动车，同时带动相关投资，以协助对抗来自中国与美国的竞争，进而有利欧盟达成2050年之前成为「气候中和」经济体的雄心，也就是达到温室气体净零排放。

欧盟执行委员会（European Commission）副主席堤孟思（Frans Timmermans）对欧洲议会议员发出警告说：「我提醒各位，从去年到今年结束前，中国将在国际市场上推出80款电动车。」

「这些是好的车辆，价格也将越来越可负担。我们不能输，我们不想把这个必要产业拱手让给外人。」

然而，反对新法的人辩护说，欧洲若要如此猛烈切断内燃机车辆的制造，无论业者或许多驾驶人都还没做好准备。这么做可能危及数十万人饭碗。

中间偏右欧洲人民党（European People's Party, EPP）欧洲议会议员吉西克（Jens Gieseke）表示：「我们的提案是…让市场来决定，要达成我们的目标，哪种技术最合适。」

他指出，绿党与社会党欧洲议会议员宣称驾驶电动车成本更低的说法，已经因为能源价格飙涨危机而「无效」。

吉西克还说：「德国有60万人在内燃机制造业工作，这些人的饭碗可能不保。」他并呼吁欧盟执委会重新考虑将禁令扩大至卡车与巴士的计画。

欧洲人民党还警告说，欧洲可能出现「哈瓦那效应」（Havana effect），也就是若实施燃油新车禁售令，民众因为买不到或买不起电动车，而继续驾驶老旧排气车。

此外，反对新法者说，欧洲电动车的电池都是由外国竞争者制造，例如美国。但堤孟思表示，在欧盟当局支持的投资加持下，欧洲电池产量将提高。

© 2023 AFP