不认搁置COVID-19溯源 世卫：查到水落石出

（法新社日内瓦15日电） 科学期刊「自然」网站报导，由于中国不愿配合，世界卫生组织（WHO）已搁置COVID-19疫情起源的调查工作。世卫组织秘书长谭德塞今天澄清说，世卫会持续调查直到水落石出。

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解开COVID-19（2019冠状病毒疾病）病毒从何而来以及病毒如何开始在人群之间相互传播的谜团，被认为对于防范未来可能的疫情至关重要。

不过，权威科学期刊「自然」（Nature）网站版昨天发表一篇文章指出，由于2019年底率先爆发COVID-19疫情的中国不愿配合，世卫组织「悄悄搁置各界期待已久的COVID-19疫情溯源第2阶段科学调查」。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告诉记者：「我们必须持续推动（病毒起源调查），直到找到答案…了解疫情如何开始，是件非常、非常重要也非常关键的事。」

他表示，最近已致函中国一名高层官员「寻求合作，因为我们需要合作和资讯透明…才能了解这一切是如何开始的」。

引发激烈争辩的两大COVID-19起源理论中，有一派认为病毒是经由蝙蝠自然传播到作为中间宿主的动物身上，然后再传染给人类，另一派则认为病毒是因实验室意外而外溢。

© 2023 AFP